«Машина нравится с каждым днем все больше»: Nissan Pathfinder расхвалил автовладелец

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Японский внедорожник положительно оценил автомобилист.

На сайте Drom.ru появился отзыв о Nissan Pathfinder, который обладает 2,5-литровым дизельным мотором, АКПП и системой полного привода. Автолюбитель положительно оценил японский внедорожник 2011 года выпуска.

Ранее россиянин ездил на Ford Mondeo в кузове седан, но решил приобрести обновленный «Патфайндер», относящийся к третьей генерации, так как ему захотелось более просторный автомобиль. Внешность «японца» фактически не имеет конкурентов среди своих «собратьев», а эргономику 7-местного японского внедорожника автолюбитель назвал отличной – так как можно удобно расположиться на передних и задних сиденьях. Кроме того, Nissan Pathfinder имеет множество вариантов трансформации, благодаря чему можно перевозить крупногабаритные грузы.

Порадовала владельца «японца» и штатная магнитола с поддержкой USB, позволяющая прослушивать музыку, а климат-контроль привел автомобилиста в восхищение, так как он отлично функционирует. Работу дизельного агрегата на 2,5 литра россиянин тоже похвалил – его полностью удовлетворяет экономичность и тяга двигателя на «низах».

При движении Nissan Pathfinder прекрасно сглаживает неровности и отлично справляется с дорогой. Недостатками «Патфайдера» автолюбитель назвал слабую боковую поддержку и криво установленную заднюю дверь, но несмотря на это, японский внедорожник – достаточно практичный и замечательный автомобиль. «Машина с каждым днем нравится все больше и больше», - хвалит «японца» владелец.