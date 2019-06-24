Для ценителей чистоты и времени: Быструю чистку дросселя Hyundai Solaris показал блогер

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Автомобилист отметил, что его способ применим не только к корейскому бестселлеру, а и к его «собратьям», таким как Elantra, KIA Rio и Ceed.

На YouTube-канале Kia Master появился ролик, в котором блогер показал быструю чистку дросселя в Hyundai Solaris. Он отметил, что его способ будет полезен для ценителей чистоты и времени. Для процедуры автор использует прямой торцевой ключ на 10, которым необходимо открутить хомут на дроссельной заслонке. Далее откручиваются три болта, крепящие корпус воздушного фильтра к кузову.

Затем с дросселя Hyundai Solaris снимается патрубок вместе с «воздуханом» (последний не помешает проверить на степень засоренности). Далее с дроссельной заслонки снимается штекер, после чего откручиваются четыре болта, крепящие дроссель к кузову. При этом трубки не снимаются, нужно отсоединить только один шланг (держится хомутом), идущий от клапана адсорбера.

После снятия дросселя Hyundai Solaris следует закрыть тряпкой отверстие вкусного коллектора. Под сам дроссель можно положить пакет – для чистоты процедуры. Далее производится сама чистка, для чего используется обычный очиститель карбюратора, распыляющийся через трубочку из баллончика под давлением.

Блогер отметил, что он не боится поворачивать заслонку – это делается каждую чистку, и с машиной ничего после этого не происходит. Еще он напомнил, что система после очистки должна просохнуть. Перед тем, как вернуть дроссель на место, можно проверить на наличие повреждений сам вход во впускной коллектор, при необходимости, почистить его.

Примечательно, что в машине автора после вышеописанных действий в Hyundai Solaris адаптация дросселя сбилась – холостые обороты держались на тысяче и немного «плавали». Чтобы устранить такую неприятность, блогер заглушил мотор, вынул ключ из замка зажигания, опять вставил его в замок и включил зажигание. При этом вся электроника в машине должна быть выключена.

Далее машина с включенным зажиганием должна постоять примерно 10 минут. После этого снова вынимается ключ, все отключается на пару минут – блогер вышел из авто, запер его, немного подождал, после чего вернулся в машину, запустил двигатель и убедился, что адаптация нормализовалась.