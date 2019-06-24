Сделана в России: Самую дорогую Toyota Tundra 6x6 Hercules показали в сети

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Самая дорогая Toyota в России стоит 23 000 000 рублей, занимает два парковочных места и может перевезти два снегохода. Автообзорщик решил познакомить своих зрителей с этой необычной машиной.

Ведущий канала «Привет Тачка» рассказал о Toyota Tundra 6x6 Hercules, которая была сделана в России. Над ней поработали московские специалисты из техцентра 4x4 Tundra.

На фоне шестиколёсного монстра фары привычных авто кажутся жалкими фонариками. Светодиодные осветители расположились не только по периметру решётки радиатора, но и на крыше, причём во втором случае их можно складывать, что помогает снизить сопротивление воздуха.

Автомобиль, достигающий в длину 7 метров, получил звуковой сигнал от тепловоза. По словам эксперта, на фоне этой машины 17-дюймовые диски выглядят как «колёсики от детской коляски», а объём дополнительных ниш в грузовой платформе «больше багажника «Кашкая». Машина весит меньше, чем можно было ожидать – 3 150 кг, то есть любой человек с правами категории B может управлять этим автомобилем.

Любопытно, что у Toyota Tundra 6x6 Hercules есть и «бюджетная» комплектация за 18 000 000 рублей, которая лишена блокировок и кожаного салона. Внутри пикапа были установлены сидения от Lexus, но их перешили, использовав кожу от немецкой компании, поставляющей материалы для Mercedes-Maybach. Пластиковые элементы интерьера были покрыты тонким слоем меди, а огромный экран мультимедийной системы напоминает Tesla.

Максимальная скорость Toyota Tundra 6x6 Hercules составляет около 180 км/ч, причём из-за длинной базы машина стабильно держится на шоссе. Под капотом сохранился «родной» 5,7-литровый V8, но теперь он развивает 520 сил вместо прежних 380.

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая «тойотовская» АКПП, переключения которой российские специалисты сделали более мягкими. В автомобиле предусмотрена возможность отключить передние колёса, а на две задние оси тяга по-прежнему будет передаваться.