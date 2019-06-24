«Кто пьет мой антифриз?!»: Как решить проблему утечки «охлаждайки» в Nissan X-Trail – сеть

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Один из владельцев «ИксТрейла» обнаружил, что бачок с охлаждающей жидкостью у «японца» начал стремительно пустеть – через 2-3 дня от налитого до максимума антифриза не остается и следа.

Владелец Nissan X-Trail Т30 2005 года выпуска обратился за помощью в одно из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященное японскому кроссоверу. «Кто пьет мой антифриз?!», – в отчаянии написал он. Как утверждает автор поста, он осматривал бачок на предмет протечки, однако ничего не обнаружил, причем смотрел со всех сторон, даже из-под капота снизу, проверял шланги.

Автор заподозрил, что проблема утечки «охлаждайки» связана с двигателем Nissan X-Trail, однако уровень масла держится в норме, без образования эмульсии – владелец проверял наличие антифриза в выхлопе с помощью листка бумаги. «Куда копать, где искать?» – спросил он совета у участников сообщества.

Более опытные автомобилисты сразу поняли, что проблема с утечкой охлаждающей жидкости у Nissan X-Trail связана с прокладкой головки блока цилиндров. Один из пользователей рассказал, что та же беда была у его товарища после перегрева, а обнаружил он ее, выкрутив у «японца» свечи после длительной стоянки: «Посветил фонариком, увидел блеск, макнул тампоном – он зеленый и антифризом пахнет», – пишет он.

Автор возразил, что перегрева не было, и наличие антифриза показала бы проверка выхлопа, но комментатор ему ответил, что на «Иксах» Т30 датчик температуры показывает нормальную температуру даже тогда, когда вентилятор работают вовсю: «Друг просто ездил на грани кипения, а датчик ни разу не поднимался выше середины».

Следующие комментаторы также увидели причиной исчезновения антифриза проблему с прокладкой ГБ» и посоветовали владельцу не затягивать с ее заменой. «Прокладка ГБЦ, было такое, на 15 тыс. попал», – рассказал о стоимости ремонта один из подписчиков. А другой добавил, что вместе с прокладкой нужно менять и термостат, причем вместе с этим выполнить переборку головки, замену маслосъемных колпачков и опрессовку, чтобы проверить наличие трещин.