«Нашу страну не обманешь!»: Почему не стоит пытаться купить Hyundai Creta по трейд-ин – сеть

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Дилеры оберут до нитки и сделают всё, чтобы получить максимальную выгоду, уверены в сети.

На страницах соцсети «ВКонтакте» появилось обсуждение целесообразности покупки кроссовера Hyundai Creta по программе трейд-ин. Один из автомобилистов написал, что собирается сдать свой хэтчбек LADA XRay и купить нового «корейца». Комментаторы поспешили отговорить его от этой затеи и объяснили, почему этого делать не стоит.

Во-первых, опытных «кретаводов» «напрягла» цена, за которую владельцу «Хрюндика» предложили новый кроссовер – всего миллион рублей за комплектацию Active, полный привод и АКПП. В сети посчитали, что тут либо кто-то ошибся, либо дилеры хотят обмануть, так как полноприводная Hyundai Creta не может стоить так дёшево. LADA Xray при этом оценили в 300 000 рублей.

«За миллион новую 4WD AT, не может быть», «За 1 млн нереально взять, ну если, конечно, не в кредит. А если в кредит, то страхование жизни зарядят на 300!», «Врут они, скорее всего. Я в миллион не влез с 1.6 и передним приводом в августе 2018... Так что не знаю, но вряд ли все так красиво будет, как они нам поют», – пишут в сети.

Автолюбители уверены, что пытаться покупать Hyundai Creta по трейд-ин даже не стоит – дилеры оценят старую машину намного дешевле, чем её можно продать на «вторичке». «Был фокус 2, оценили в 160, продал за 260 через неделю», «Мне трейд-ин предлагали 400, сказали, что это максимум. Продала за 515», «Мне дилеры оценили в 280. Продал за 390», – делятся личным опытом комментаторы.

«Так и получается, вашу заберут за 300 и ещё миллион доплатите. Скидок нет, если не в кредит и по всяким программам только. Но кредит съест все выгоды. Нашу страну не обманешь!», – посоветовал один «кретавод».