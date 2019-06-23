«Бюджетный» кроссовер за миллион: Новый KIA Rio X-Line раскритиковали в сети

Сегодня, 19:06

Предполагалось, что на «народного любимца» KIA Rio в кросс-версии кузова, да еще и в лимитированной комплектации будет повышенный спрос.

«Что-то пошло не так» - этой популярной фразой сегодня можно описать отношение многих автолюбителей к новинке - KIA Rio X-Line 2019 года в уникальной лимитированной комплектации Luxe UEFA Europa League.

Седан KIA Rio достаточно популярный «кореец» среди российских автолюбителей благодаря выгодному сочетанию стоимости, надежности и возможностей. Его в принципе можно отнести к качественным бюджетным авто. Ранок давно жаждал компакт-кросс-версии, и вот она появилась в виде KIA Rio X-Line. Однако автомобилисты не ринулись штурмовать салоны KIA. Найти ответ на вопрос почему пытались на YouTube-канале «VsyakoRazno». Блогер посетил салон и детально рассмотрел новый бюджетный кроссовер KIA Rio X-Line в спецкомплектации.

Для российского рынка спецверсия нового кроссовера комплектуется 1,6-литровым 123-сильным мотором с 6-ступенчатым «автоматом» или «механикой». Цена стартует от 957 900 рублей без учета скидки. Со скидкой и без «допов» авто теоретически можно купить от 874 900 рублей (что также немало, отмечают пользователи: «Бюджетный уровень за миллион», «Всё стандарт, а цена миллион!»). Цена версии с дополнительными опциями миллион без одного рубля.

Касаемо отделки салона блогер отметил, что все на достаточно бюджетном уровне, правда, радует новая мультимедиа-система с экраном, камера заднего вида, датчик света, а также наличие Bluetooth для подключения телефона и подогрева передних сидений и руля. В остальном авто не впечатлило.

У пользователей возникли вопросы относительно правдивости данных о клиренсе в 195 мм: «Журнал «За рулем намерил меньше. Да и то это с колесами R16, у остальных намного меньше».

«15 диски, механика, галоген, 1 мульт! Спасибо, не надо!» - выражают свое мнение автолюбители по поводу «бюджетного» кроссовера от KIA, который даже без круиз-контроля («и это в 2019 году!»). «Добавить 100 и взять Аркану на вариаторе», - резюмируют сети.