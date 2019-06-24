Первые впечатления: Так ли хорош новый Nissan X-Trail 2019 года рассказал владелец

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Пробег 5000 км можно считать первым рубежом для выводов.

Многие особенности автомобиля «вскрываются» уже в процессе эксплуатации. К чему готовиться, приобретая Nissan X-Trail 2019 года, рассказал владелец на YouTube-канале «Честный отзыв».

Пришлось столкнуться со странными скрипами в багажном отделении, причем, причина не была до конца ясна даже дилеру. Но мастера «поколдовали», и непонятные звуки исчезли.

Оказывается, что в момент покупки авто необходимо уточнять у продавца некий пароль. Он понадобится, чтобы получить доступ к мультимедийной системе после полной разрядки аккумулятора. А именно так и произошло, когда владелец оставил включенным свет в салоне. Даже после зарядки АКБ магнитола «отказалась» работать без пароля, который владелец не знал. Пришлось выведывать у дилера.

В остальном автомобиль пока полностью оправдывает возложенные надежды и «кушает» в пределах разумного – 2,5-литровая рядная «четверка» в паре с вариатором потребляет не более 10,5 литров бензина на 100 км в городском цикле и 6,5 л по трассе, что для авто такого класса вполне нормально.

На вариаторной «коробке» ездить комфортно – «толчки» при изменении скорости отсутствуют, однако на «кикдауне» мотор «ревет», если момент нажатия педали газа в пол пришелся на «некомфортные» для резкого набора скорости обороты.

Покупая новый Nissan X-Trail едва ли кто-то собирается использовать его для перевозки грузов. Однако в случае такой необходимости можно быть уверенными: холодильник в разложенный багажник влезет, и авто с его весом прекрасно справиться.

Продолжение... Текут амортизаторы, не работает подогрев: О типичных проблемах Nissan Qashqai с пробегом рассказал блогер Владелец Nissan Qashqai 2014 года выпуска с пробегом в 150 000 км решил поделиться опытом и рассказать о типичных «болячках» автомобиля, с которыми могут столкнуться потенциальные... Сиденья «от NASA» в салоне отличаются комфортом – спина не устает. X-Trail хорош и как авто престиж-класса, и как семейный автомобиль: стильный, красивый, удобный, с просторным салоном и креплениями Isofix для детских автокресел.

Подвеска в меру жесткая, «шумка» качественная – посторонние шумы извне не создают в салоне дискомфорта. Даже стекла установлены с завода с эффектом шумоподавления.

В целом покупкой владелец доволен, отмечая, что его Nissan X-Trail не ломается «как девушка на первом свидании» и своих денег однозначно стоит, хоть и «напичкан» отчасти ненужными опциями.