«Хватит издеваться над «УАЗиком»: «УАЗ» с культиваторами вместо колес «взорвал» интернет

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Энтузиасты из известного канала «Гараж 54» решили осуществить свой новый проект и приспособить «УАЗик» для вспахивания земли. Свое новое творение они показали на видеоролике, опубликованном на YouTube.

На опубликованном видео заметно, что вместо колес автомобиль обзавелся культиваторами – к дискам из толстого металла инженеры приварили железные «ножи». По словам умельцев, должен получиться отличный автомобиль для любителей поработать на даче.

Но при испытании такой машины у умельцев возникли трудности – свою задачу перестали выполнять задние толкательные колеса, тогда культиваторами оснастили обе колесные оси, но машина фактически не продвинулась вперед ни на метр – вполне возможно, что блогеры допустили просчет или слишком твердая земля.

Стоит сказать, что видеоролик этот не остался без внимания подписчиков – видео просто «взорвало» сеть. «Раздатку на понижайку переключить надо», «Попробуйте перевернуть снова мост» и «Хватит издеваться над УАЗиком», - такие комментарии появились под роликом.