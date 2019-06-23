Редчайший кемпер Porsche 1955 года выставили на аукцион

Сегодня, 16:08

Компания Porsche выпустила всего три фургона с двигателем от спорткара, один из них найдёт нового владельца в рамках аукциона Mecum, который пройдёт в Монтерее, штат Калифорния.

Внешне фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper немного похож на автобус Volkswagen T1, а вот его круглые передние фары и маленькие фонари сзади напоминают Porsche 356. Напомним, именно этот спорткар стал первым автомобилем Porsche. Его производство продолжалось с 1948 по 1965 год, пока его место не занял знаменитый Porsche 911.

Что касается кемпера, он был построен компанией Mikafa на шоссе от немецкой фирмы Tempo. Однако автомобиль 1955 года не просто так получил шильдики Porsche, дело в том, что он стал одним из трёх фургонов, оснащённый 4-цилиндровым оппозитным мотором от спорткара 356. К настоящему моменту Tempo Mikafa Sport Camper уже приводится в движение другим силовым агрегатом, которые работает в паре с 4-ступенчатой МКПП.

Внутри фургона есть кухня и ванная комната, но он нуждается в ремонте. Аукцион Mecum ещё не назначил стартовую цену на редкую машину, однако такой же фургон два года назад удалось продать за 132 000 долларов.