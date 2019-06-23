Volkswagen представил обновленный фургон для преступников

Сегодня, 17:10

Новый специализированный автомобиль был сконструирован на базе Volkswagen Transporter и является более удобным для стражей порядка.

Отмечается, что модифицированный фургон оснащен мощной сиреной в 100 Вт, светодиодной балкой, расположенной на крыше кузова, а также у экипажа есть возможность использовать громкоговоритель. Помимо этих приспособлений, автомобиль обладает разделительной решетчатой стеной.

Для полицейский в обновленный Volkswagen были установлены водительское и пассажирское кресло и отдельные сидения для охранников, которые повернуты к отсеку для нарушителей. В свою очередь для преступников никаких удобств нет. Таким образом разработчики решили, что фургон должен напоминать нарушителям о их вине и служить частью наказания за противоправные действия.

Процессом переоборудования фургона Volkswagen занималась британская компания Safeguard SVP. Автомобиль имеет белую окраску с характерными желтыми, синими и красными цветовыми полосами.