«Идеальный выбор для любителей дешевых авто»: Неприятный сюрпризы Renault Logan с пробегом назвал блогер

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Французский седан тоже может «похвастаться» проблемами.

Renault Logan давно уже прославился своей надежностью, но все же и у него могут возникнуть проблемы. Блогер с YouTube-канала «Автопроблемы» назвал основные неприятные сюрпризы французского подержанного седана.

Прежде всего эксперт указал на некачественное ЛКП, из-за чего кузов «француза» подвергается «гниению» - на крыше, дверях, бамперах и капоте появляются очаги ржавчины. Не избежали «цветения» и участки кузова под дверными уплотнителями, раме лобового стекла и под люком топливного бака.

Кроме того, блогер отметил недостаточно высокое качество материалов интерьера французского седана, а также его аскетичный седан, скрип твердого пластика на передней панели, неприятный запах и быструю изношенность. Несмотря на то, что подвеска на Renault Logan вызывает уважение, благодаря надежности, при достижении пробега в 50 000 км выходят из строя шаровые опоры, а через 150 000 км нуждаются в замене подшипники и амортизаторы.

Двигатели, расположенные под капотом «Логана», достаточно надежны и через время они могут доставить только мелкие неприятности, среди которых стоит выделить запотевание крышки привода ГРМ, протекание сальников коленвала и время от времени перестают работать катушки зажигания. Что касается МКПП, то ей свойственны быстрый износ механизма переключения передач, подшипников и синхронизаторов. У АКПП можно выделить преждевременный износ гидроклапанов, проявляющийся при пробеге в 60 000 км. В целом, блогер заключил, что Renault Logan – это «идеальный выбор для любителей дешевых авто».