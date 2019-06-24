Текут амортизаторы, не работает подогрев: О типичных проблемах Nissan Qashqai с пробегом рассказал блогер

Сегодня, 04:00

Владелец Nissan Qashqai 2014 года выпуска с пробегом в 150 000 км решил поделиться опытом и рассказать о типичных «болячках» автомобиля, с которыми могут столкнуться потенциальные покупатели б/у экземпляров «Кашкая».

Блогер Валера Карлин сообщил, что по сколам на капоте и переднем бампере можно понять не только то, насколько слабое ЛКП у Nissan Qashqai, но и то, насколько активно ездили на автомобиле: например, он сам часто ездил по трассе на большой скорости, поэтому сколами украшен весь «передок» машины. Также он добавил, что слишком шумная работа и нагревание вариатора может свидетельствовать о том, что скоро он выйдет из строя.

Следующая проблема «Ниссан Кашкай» – это запотевание и течь амортизаторов. По словам блогера, амортизаторы текут на 120 000 км пробега, а начинать потеть могут уже на 60-80 тысячах.

Проблемы могут возникать с подшипником ступицы: уже на 60 00 км могут появиться первые признаки. А поскольку он меняется только вместе со ступицей, ремонт выходит дорогостоящим. Поэтому стоит уточнить этот момент при покупке Nissan Qashqai с пробегом. Вентилятор радиатора по гарантии отходит 30 000 км, но затем его приходится менять: за все время пробега автор менял его дважды.

Также владелец Nissan Qashqai посоветовал автолюбителям проверять автомобиль на предмет того, подлежал ли он отзыву – сделать это можно, позвонить дилеру и назвав свій VIN-код. Например, была отзывная компания по неполадке, когда задний подкрылок «Кашкая» начинал загибать патрубок тормозной системы, а это опасно и может привести к отказу тормозов.

Блогер сообщил, что у «Кашкаев» нередко не работает подогрев передних сидений, поэтому это стоит уточнять сразу же при покупке. Также проблемы бывают с подогревом лобового стекла.

Ну а одним из самых легких способов проверить пробег машины визуально автор назвал состояние рулевого колеса, который довольно быстро начинает терять товарный вид, и уже к 60-70 тысяч ему лично приходилось менять оплетку.