Составлен ТОП-5 автомобилей стоимостью до 200 тысяч рублей

Сегодня, 18:09

При покупке автомобиля с пробегом, перед водителем становится задача определить хорошую машину за скромный бюджет. Главное в этом деле не ошибиться.

В основном определяться приходится между покупкой отечественного автомобиля и иномаркой. В большинстве случаев выбор сводится к более комфортным иномаркам. Исходя из этого специалистами был составлен рейтинг ТОП-5 «ездовых» автомобилей, которые можно приобрести до 200 тысяч рублей.

На первом месте рейтинга находится Chevrolet Lanos. Исходя из заданной цены, на вторичном рынке можно приобрести этот автомобиль 2007-2009 года с пробегом около 100 тыс. км. Данная модель не дорогая в обслуживании, но не очень комфортная.

Следующей моделью в рейтинге признана Audi 80, которая славится «авторитетом» среди автолюбителей. Одним из главных преимуществ этой модели можно назвать оцинкованный кузов. За указанную сумму можно найти модель 90-х годов с пробегом 250-300 тыс. км.

Третью строчку рейтинга занимает Ford Focus обладающий множеством положительных качеств: многорычажная задняя подвеска, мощный двигатель, плавный ход и хорошая шумоизоляция.

Следующей в рейтинге находится Renault Logan. Модель славится своей выносливостью среди автолюбителей и таксистов. В свое время обладала славой надежности и неприхотливости.

Замыкает список автомобилей по цене в 200 тысяч Hyundai Accent 2006-2007 годов выпуска. На авторынке южнокорейскую машину можно найти с пробегом в 150-170 тыс. км. по «адекватной» цене.