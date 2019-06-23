«Несёт пожилой стариной»: Блогер осмотрел «живой» 42-летний ВАЗ-2101

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Услышав, что у его товарища есть старая «копеечка» 1977 года, да еще и на ходу, блогер уже нацелился на ее покупку и дальнейшую переделку – но не ожидал, что состояние у нее будет не слишком радужное.

Автор канала Murk Power сразу понял, что ему вряд ли удастся сделать что-либо путное из этого ВАЗ-2101. Практически весь кузов «копейки» побит коррозией разной степени.

Сильнее всего пострадали колесные арки, пороги, зона под лобовым стеклом и радиаторной решеткой, задний бампер и элементы днища. Под передним сиденьем со стороны пассажира и вовсе образовалась небольшая дыра, на двери водителя тоже – ее просто заклеили стикером. Все попытки закрасить или зашпаклевать «рыжину» были недолговечными.

Заглянув в салон ВАЗ-2101, блогер выразил восторг о того, насколько от него «несёт пожилой стариной», оценил оригинальную приборную панель, руль, и предался ностальгии по старым «Жигулям», которые видывал в детстве.

Ну а проехавшись на «копейке» по близлежащим дорогам, блогер понял, что с ходовой частью у нее большие проблемы, почти не работает вторая передача, во время езды постоянно что-то стучит и гремит – пару раз за поездку автору показалось, будто какая-то деталь отвалилась от кузова или что-то случилось с маслом.

В итоге блогер решил отказаться от затеи о покупке 42-летнего ВАЗ-2101, отметив, что, несмотря на пятна и дыры от ржавчины, внешне кузов сморится цельным, да и сам автомобиль еще «живой», поэтому машину можно снимать в каких-нибудь ретро-фильмах.