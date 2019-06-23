Замена роликов на «Весте»: Тонкости обслуживания LADA Vesta раскрыл владелец

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Водитель LADA Vesta поделился опытом того, как «чувствует» себя машина после пробега в 60 тыс. километров и какую замену запчастей ему приходилось выполнять.

С момента покупки автомобиля LADA Vesta до достижения пробега в 60 тыс. километров владелец машины проводил четыре ТО. Также были заменены ролики и ремень ГРМ в сборе. «Перестраховался, так как некоторые говорят на сорока тысячах рвется», - уточняет водитель.

В целом, от первоначального состояния автомобиля, под капотом изменения практически не просматриваются: «немного крышечка поржавела, остальное все в норме», - отмечает водитель. По словам владельца LADA Vesta «мотор работает как часики», а в морозную погоду при -35 градусах машина заводится отлично в течении двух секунд. Проблемы с двигателем с момента покупки LADA Vesta не возникало.

«Пригнав автомобиль в сервисный цент, специалисты вначале убеждали не менять ролики, мол не положено еще по времени, но я все же решил не рисковать и перестраховаться», - продолжает свой рассказ водитель. При замене запчастей, они оказались в отличном рабочем состоянии и могли прослужить еще определенное количество времени.

Переходя к стоимости ТО водитель отмечает, что помимо замены уже названых компонентов, была проведена мойка двигателя, замена фильтров, свечей и доливка масла. Замена самого комплекта ГРМ обошлась водителю в 7 тыс. рублей. Общая стоимость технического обслуживания составила 15 тыс. рублей. Автомобилист рекомендует по достижению 60 тыс. километров все же провести замену системы ГРМ, не исключая вероятности бракованного ролика.

«Проходите вовремя ТО, лейте нормальный бензин не скупитесь на машине, и она вас никогда не подведет», - подводит итоги своего рассказа водитель, акцентируя внимание за его уходом.