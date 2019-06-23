«Зря я сюда заехал»: Что может УАЗ «Патриот» на экстремальном бездорожье показал владелец

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Российский внедорожник не всегда может легко может справляться с пересеченной местностью.

Многие россияне знают УАЗ «Патриот» как автомобиль, который легко преодолевает тяжелое бездорожье, но и он не застрахован от попадания в ловушку. Блогер Дмитрий Флегантов протестировал российский внедорожник и показал, что он может на экстремальном бездорожье.

Сначала свой УАЗ «Патриот» автовладелец испытал на дне карьера, в котором смешались мокрый песок и грязь. Российский внедорожник сначала ехал нормально, но позже остановился и завяз в песке – пришлось применить «народные» способы, чтобы вытащить машину из ловушки. «Зря я сюда заехал»,- отметил блогер.

Следом он протестировал «Патриот» на ранее накатанной колее, из которой он выбрался и даже сумел выбраться на песчаную горку. На других препятствиях блогер решил не испытывать российский внедорожник, так как поблизости не было никого, кто бы смог помочь ему выехать.