«Выплюнул катализатор к 70 тысячам»: О подержанном Hyundai Creta рассказал блогер

Сегодня, 10:00

Блогер задался вопросом о том, настолько ли хорош Hyundai Creta, насколько часто его покупают россияне.

Обзор на позаимствованную у реального владельца «Крету» сделал блогер с канала «Sever PPU». В первую очередь он решил осмотреть подкапотное пространство Hyundai Creta и сразу же разозлился, увидев вместо газовых упоров стандартную «кочергу» и отсутствие крышки, прикрывающей мотор. «На мелочах экономят», – отметил он. О двигателе же он высказался тоже нелестно, заявив, что ни 1.6, ни 2.0 одинаково «не едут». Поставил он под сомнение и надежность силовых агрегатов «Креты», добавив, что при очень грамотном обслуживании, они, возможно, доходят до 200 000 км.

А багажник Hyundai Creta блогер похвалил за наличие пресловутых газовых упоров и ниши для полноразмерного запасного колеса, а не «докатки», хотя и сказал, что объем багажного отделения не слишком впечатляющий.

Посадка на заднем ряду ему показалась комфортной, с достаточным пространством перед коленями и над головой, хотя он уточнил, что втроем здесь смогут поместиться только очень худые люди. А пересев на кресло водителя, блогер заявил, что все здесь позаимствовано у Hyundai Solaris. Боковые зеркала он назвал странными и посетовал на недостаточную обзорность. Также, по его словам, при выходе из «Креты» не хватает ручек в боковой стойке и над дверью, а поскольку машина достаточно высокая, то приходится «упираться штанами в порог» и пачкать одежду.