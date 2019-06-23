Kaptur на каждый день: Как выбрать подходящий кроссовер Renault в рамках бюджета

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Выбирая «семейный» автомобиль на каждый день, все равно хочется больше стиля и возможностей.

Лучшими семейными авто на сегодняшний день представляются кроссоверы. Они безопасны, просторны, комфортабельны, с вместительными багажниками. При этом внешний вид машины также не последний аргумент. Насколько хорош в плане «семейности», престижности и автомобиля на каждый день новый Renault Kaptur 2019 года, разбирались эксперты YouTube-канала «АВТОПАНОРАМА тесты».

Renault популярная сегодня марка, что позволяет сделать вывод о ее надежности и доступности по цене. Кроме того, салоны предоставляют возможность кредитования на приемлемых условиях.

Для езды по городу, а также передвижения с детьми, которые могут отвлекать, больше подойдет вариант с АКПП.

Можно присмотреться к Renault Kaptur 2019 года с 7-диапазонным «автоматом», передним приводом и бензиновым мотором 1,6 л. в «максималке» (климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, мультируль, «круиз», навигатор, камера заднего вида).

Если же «Каптюр» в максимальной комплектации Style Plus слишком дорог, можно рассмотреть такой вариант как Renault Technology (специально для белорусского рынка, однако и у других рынков есть аналоги): 17-дюймовые литые диски с алмазной шлифовкой, LED-«противотуманки», складывающиеся зеркала, датчики света и дождя, а также большинство всех опций, представленных в версии Style Plus.

Стоит отметить, что плюсом семейного авто для поездок с детьми будут немаркая обивка и наличие креплений Isofix для детских автокресел. В новом Renault Kaptur все это есть, включая простор у заднего сидения и вместительный багажник (387 литров с расширением до 1200 литров за счет складывания заднего сиденья). Под капотом 1,6-литровый двигатель на 114 «лошадей» с АКПП X-Tronic, однако есть вариант и с 5-ступенчатой «механикой».

Выглядит новинка ярко, эпатажно. «Каптюр» - кроссовер с динамикой и проходимостью внедорожника, при этом он более компактен и эргономичен, а также «подстраивается» под своего водителя (сиденье, руль по высоте и вылету). Новый Kaptur на каждый день хорош со всех сторон и является одним из лучших вариантов по соотношению цены, качества и оснащения.