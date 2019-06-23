Спорт против комфорта: Эксперты сравнили Subaru Forester и Mitsubishi Outlander

Сегодня, 08:46

Японские кроссоверы являются конкурентами, и их сравнение не проводил разве что ленивый. Кто же всё-таки лучше – «Леший» или «Аут»? Об этом рассказали эксперты.

Subaru Forester на сегодняшний день доступен на российском рынке по цене от 2 миллионов рублей за базовую версию и от 2,6 млн – за топовую. Mitsubishi Outlander продаётся по цене от 1,7 до 2,3 миллиона рублей. Оба кроссовера оснащаются почти идентичными моторами и имеют системы полного привода.

«Лесник» доступен двигателями объёмом 2,0 и 2,5 литра мощностью в 150 и 185 л.с. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 и 7,4 литра на сотню. «Аутлендер» оснащается 2,0-литровым 146-сильным или 2,4-литровым 164-сильным движком. Потребляет полноприводный автомобиль 7,7-7,8 л/100 км.

Что касается динамики, в этом лучше Subaru Forester – кроссовер достигает 100 км/ч за 10,3 или 9,5 с в зависимости от двигателя. Mitsubishi Outlander отстаёт от конкурента – 12 и 10,5 секунды соответственно.

Эксперты подчёркивают, что в плане комфорта «Леший» проигрывает своему японскому конкуренту. Mitsubishi издавна специализировалась на производстве автобусов, уделяя большое внимание удобству пассажиров. Subaru же больше ориентировалась на динамику.

Если перед автолюбителем с ограниченным бюджетом стоит вопрос, кого выбрать между Subaru Forester и Mitsubishi Outlander, эксперты советуют прежде всего определиться, для чего нужен кроссовер и как он будет в последующем эксплуатироваться. Любителям погонять больше подойдёт резвый «Субарик», а желающим приобрести комфортный семейный автомобиль стоит обратить внимание на «Аутлендера».