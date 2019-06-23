Компания GMC планирует возродить внедорожник Jimmy

Сегодня, 11:05

Американский автопроизводитель намерен возродить всеми известную модель Jimmy, таким образом составив исторические противостояние с Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Внедорожник был снят с производства более 10 лет назад. По предварительным данным компания планирует начать выпуск нового Jimmy к 2022 году. Подробного описания характеристик внедорожника пока нет, но известно, что основой для него послужит рамная платформа от Chevrolet Colorado и GMC Canyon.

По имеющейся информации под капотом нового Jimmy будет находится 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 308 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Также предполагается, что будет доступна модификация с 2,8-литровым турбированным двигателем, выдаваемый 186 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Официальной информации от компании пока нет. Впрочем, GMC в последнее время очень активно занимается развитием своих внедорожников. Ранее сообщалось, что было проведено инвестирование в размере 1 млн долларов в завод по производству отдельных моделей марки. Часть средств может пойти на возрождение внедорожника Jimmy.