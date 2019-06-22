Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Сегодня, 19:00

В Краснодарском крае объявился новый мошенник, вымогающий деньги с водителей за «освобождение» их автомобилей.

Чтобы минимизировать свои затраты и особо не заморачиваться, злоумышленник решил ограничиться покупкой «секреток» на колёса, которыми он просто заменил штатные болты автомобиля. Далее, как водится, владельцу машины было оставлено трогательное послание, в котором «ленивый» вымогатель предложил водителю заплатить за ключ от «секреток», иначе автомобиль попросту не поедет.

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю. Автомобиль был доставлен в салон, где мастера избавили его от «секреток», а также защитили колесные диски от дальнейших посягательств, скрыв их за сточенными дисками от «болгарки».