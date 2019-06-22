«Прохладная» новинка: Nissan представил экологически-чистый фургон для мороженого

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На данный момент всё ещё неизвестно, сделано ли это с заботой об экологии, или же речь идёт о пиар-ходе фургона e-NV200.

Именно на базе данного электромобиля был построен фургон для мороженого с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу, которым японский автогигант решил удивить публику Великобритании. Во время празднования Дня чистого воздуха, концерном был представлен экологически-чистый электрофургон, который не только минимизирует выбросы вредных веществ, но и снизит налоговые сборы с продавцов мороженого.

По крайней мере, так британские СМИ объясняют данное решение японского бренда. Фургон на базе e-NV200 сможет похвастать почти 200 километрами запаса хода на одной подзарядке, а в качестве батареи для него были использованы переработанные литий-ионные аккумуляторы от первых электромобилей компании Nissan.

Стоит добавить также, что продажи фургона Nissan e-NV200 уже стартовали, а вот судьба концептуального электромобиля для мороженого, получившего название Sky to Scoop, остаётся неизвестной – представители бренда заявили, что пока не планируют заниматься производством этой «прохладной» новинки.