«Ни единого куска шумки»: Качество заводской шумоизоляции Renault Kaptur возмутило механика

Сегодня, 06:00

Мастер рассказал, что ожидал большего от не самого дешевого французского кроссовера.

По словам автомеханика, у Renault Kaptur в базовой комплектации присутствуют серьёзные проблемы с шумоизоляцией, из-за которой в салоне кроссовера становится проблематично даже слушать музыку, не говоря уже про общение между пассажирами, которое превращается в настоящее испытание, поскольку расслышать что-либо, даже на расстоянии вытянутой руки – очень сложно, из-за шума покрышек и звуков работы мотора.

Для своего YouTube-канала «Олимп» обзорщик продемонстрировал качество заводской шумоизоляции «француза», взяв для примера Renault Kaptur 2019 года выпуска, привезенный к нему владельцем, жалующимся на чрезмерно высокий уровень шума. После того, как мастера вытащили из автомобиля обивку, обнажив металл кузова, им стало ясно, что жаловался водитель не зря.

В багажном отделении Renault Kaptur механики при всём желании не сумели обнаружить хоть один кусок шумо- или виброизоляции, сплошной голый металл. Крыша кроссовера – тоже самое, как и дверные карты, отдававшиеся гулким звоном, как только специалист решал постучать по ним. Даже для водительской двери заводская «шумка» не была предусмотрена, что окончательно возмутило механика.

«Ни единого куска шумки по кузову», – жалуется ошеломленный блогер. Он уже было успел подумать, что шумоизоляции нет и вовсе, и на заводе про этот Renault Kaptur попросту забыли, случайно «пропустив» на конвейере, однако под водительским креслом экспертам всё-таки удалось найти пару одиноких полос защиты, которые, очевидно, никак не могли помочь в защите от шума.

Автомобилист объяснил, что владельцу кроссовера придется озаботиться проклейкой Renault Kaptur несколькими слоями «шумки», поскольку тут, в отличие от большинства аналогичных SUV, 1-2 слоя никак помочь не смогут: «Забота о покупателе, конечно, невероятная».