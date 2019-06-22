Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом на авторынке

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Южнокорейская новинка поступила в продажу в мае текущего года, причем количество предзаказов на Hyundai Venue составило более 33 тыс. заявок.

Сообщается, что недавно новый кроссовер получила первая тысяча покупателей. Согласно данным социального опроса, оказалось, что спрос на автомобиль необыкновенно огромным. Желающих приобрести бюджетную новинку на сегодняшний день насчитывается порядка 200 тыс. водителей. Однако завод компании с трудом успевает выпускать новые автомобили, так как производственная мощность рассчитана только на 9 тыс. машин в месяц. В связи со сложившейся ситуацией, очередь за моделью уже достигла нескольких месяцев.

Силовые показатели нового автомобиля определены атмосферным мотором объемом 1,2 литра и мощностью 83 л.с., а также турбированным 1,0-литровым мотором T-GDI на 90 л.с. Помимо этого покупателям представлен турбированный дизельный движок, объем которого составляет 1,4 литра при отдаче в 120 л.с.

Что касается трансмиссии, то в базовой комплектации установлена 5-ступенчатая «механика», а с двумя другими агрегатами в паре работает 6-ступенчатая «механика» или преселективный «робот».

Напомним, что стоимость кроссовера в базовой комплектации составляет около 589 тыс. рублей.