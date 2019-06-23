«Назад в прошлое»: Всё о новом УАЗ «Хантер» рассказал блогер

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Обзором блогера стал УАЗ-315196, он же «Хантер», который в 2012 году был куплен не для поездок, а для коллекции, после чего 7 лет простоял в гараже без пробега.

Первым, к рассмотрению чего перешел блогер — технические характеристики «Хантера». Силовые показатели внедорожника представлены 112-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра с 5-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль обладает полным приводом.

Рассматривая внедорожник со стороны, блогер отмечает, что автомобиль хоть и 2012 года выпуска, принципиальными изменениями в сравнении с моделью текущего года он не обладает.

Единственным отличием является более мощный двигатель в 135 лошадиных сил, установленный на новые авто, «но принципиальных отличий здесь нет», — добавляет автор. Дорожный просвет «Хантера» составляет 21 см, аналогичный в сравнении с «Нивой». Стоимость автомобиля данной минимальной комплектации составляет 742 тыс. рублей. Как сообщает блогер, он является не любителем отечественных внедорожников, в частности «Нив» и «Уазиков», далее обосновывая свою точку зрения.

Первым, чем был недовольным автор, стало закрытие дверей автомобилей «калитка в огороде закрывается в 100 раз лучше, чем эти двери», отметив, что встречал комментарии в сети, где закрытие дверей на «Хантере» сравнивают с «Геликом». Несмотря на то, что машина не имеет пробега и стояла в гараже, были отмечены частично поржавевшие пороги и обводка дверных проемов.

Приборную панель автомобиля автор называет очень устаревшей и «средневековой». Рассматривая комплектацию, блогер с сарказмом отмечает плюсы, но в тоже время и минусы модели: «печка в данной комплектации отсутствует, но зато можно поставить магнитофон в двух разных местах, где будет удобно водителю». «Плафон меня вообще убил. Можно было просто лампочку накаливания поставить, подошла бы», — добавляет обозреватель.

Разработчики на официальном сайте позиционируют руль как «эргономичное рулевое колесо», но авто обзора несогласен с таким утверждением. «Очень эргономичное, тут нечего сказать», — с сарказмом продолжает блогер.

В целом комфортом этого автомобиля автор недоволен, отметив, что может быть он хорош для бездорожья, но явно не предназначен для удобства. «Назад в прошлое», - охарактеризовал модель блогер.

Стоит отметь, что по официальной статистике потеря продаж компании УАЗ в сравнении с 2018 годом составляет 32%.