Поломки с конструкцией: В России отзовут 319 спорткаров Porsche

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Немецкие спортивные автомобили отзовут из-за проблем с конструкцией.

В России стартовала отзывная компания, которая коснется 319 спорткаров Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman. Такой информацией поделился Росстандарт.

Согласно данным, предоставленной государственной организацией, причиной отзыва данных автомобилей на сервис выступает недостаточное соединение отдельных компонентов передней части кузова в районе багажника, из-за чего предъявляемые к автомобилям требования не соответствуют нормативным актам. Интересно, что под отзыв попадают спорткары от Porsche, реализованные в период с 2016 по 2019 годы.

Пресс—центр Porsche оповестит владельцев подлежащих отзыву автомобилей о необходимости явиться в соответствующий автоцентр для устранения неполадок. Помимо того, автолюбители могут узнать об этом по специальному VIN-коду, перечень которых имеется на сайте Росстандарт. На спорткарах мастера доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажнике.