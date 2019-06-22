«Так ли страшен француз, как его малюют»: Не стоит ругать Renault Duster почём зря – блогер

Сегодня, 18:30

На примере 7-летнего «француза» эксперт объяснил, что данный кроссовер весьма неплох.

Блогер Eron John захотел разрушить стереотипы, сложившиеся у большинства автомобилистов касательно Renault Duster. Обзорщик рассказал, как неоднократно сталкивался с проявлением беспочвенной критики в адрес кроссовера, причём чаще всего она была без аргументов, сплошной лишь негатив.

Именно поэтому водитель решил разобраться в том, действительно ли Renault Duster так плох, и у него нет ни одного «светлого пятнышка», или же все эти предубеждения – ложные и надуманные. Для примера он взял «Дастер» 2012 года выпуска, с пробегом почти под 200 000 километров и в «люксовой» комплектации, которая, по словам блогера, даже для своего времени выглядела не впечатляюще.

«Электрические регулировки зеркал, подогрев сидений, подсветка бардачка и два электропривода для передних стёкол – это всё, чем может попытаться удивить вас Renault Duster, однако не забывайте, что это бюджетный кроссовер, в первую очередь», – рассказывает блогер, уточняя, что не хочет ругать автомобиль почём зря, поскольку понимает, что приобретают его совсем не ради роскоши салона.

Претензий к качеству сборки у водителя не возникло, как и у владельца Renault Duster, проездившего на нём 7 долгих лет. Проходимость автомобиля на уровне, основные обязанности и цели, которые ставит перед ним хозяин, «Дастер» выполняет без особых проблем. И ломается редко, что, по мнению эксперта, очень многое говорит не только о Renault Duster, но и обо всех его критиках.

«Отличная магнитола с качественным звуком, сиденья простые, но удобные, ездит не сказать, чтобы очень быстро, но и явно не черепахой. Так ли страшен француз, как его малюют? Конечно нет! Просто у кого-то чересчур завышены требования, не больше и не меньше», – закончил блогер свой обзор.