«Это вам не иномарка!»: Польза от обкатки KIA Rio – миф, объяснили в сети

Сегодня, 13:31

Можно не надеяться на то, что машина поедет лучше, и попытаться исправить всё самостоятельно.

По крайней мере, в этом убеждены подписчики сообщества KIA Rio соцсети «ВКонтакте». Поводом для очередного жаркого обсуждения стал вопрос одного из владельцев корейского авто. Он поинтересовался, у кого из водителей на каком пробеге «открылся» мотор: «Рио 1,6 на 123 лошадки. Пробег 2 500 километров, но не тянет вообще».

Некоторая часть владельцев KIA Rio вообще удивились тому, что силовая установка, которая «не тянет», будучи новой, по достижению определенного количества пройденных километров должна начать вести себя лучше, ведь это, по их мнению, находится за гранью здоровой логики: «Если с новья не тянет, почему он должен потом тянуть когда уже немного износится?».

Недоумевающим автомобилистам объяснили, что существует миф о том, что после обкатки KIA Rio начинает ехать лучше: «Псевдо вера в то, что электронный блок управления не позволяет выйти мотору на полную мощность до определенного пробега, как на нормальных марках». И водитель отреагировал на это ещё большим недоумением: «Самый пик мощности у Rio – когда он новый, потом с пробегом прыть потихоньку исчезает. Это вам не нормальная иномарка!».

Большая часть водителей сходятся во мнении, что динамику KIA Rio необходимо пытаться улучшить своими силами и никак иначе, ведь по-другому – автомобиль так и останется «не едущим», сколько бы километров не довелось ему пройти. Для этого комментаторы советуют раскручивать двигатель машины до максимальных оборотов и стараться ездить на стабильной скорости, без резких рывков и торможений.

«Раскручиваю движок, если надо гнать, не глядя на подсказчик переключения. Мне на ней нравится ехать 90-110км/ч, самая оптимальная и комфортная скорость. А если асфальт новый, ровный то и шумка хорошая», – подвели итог комментаторы в сети.