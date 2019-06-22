«Убьет Camry?»: О преимуществах новой KIA Optima рассказал блогер

Сегодня, 15:55

Обзорщик нашел сильные стороны корейского автомобиля, которые способны отобрать покупателей у японского бизнес-седана.

На YouTube-канале VsyakoRazno Lite опубликовано видео, в котором блогер рассказал о преимуществах новой KIA Optima. По мнению некоторых аналитиков, эта машина «убьет Camry» на рынке России, и ютубер попытался разобраться, за счет чего это может произойти.

Стоит сказать, что «убийственные» факторы имеются. К примеру, цена блогер побывал в дилерском центре, где познакомился с KIA Optima в почти максимальной сборке Prestige. Автомобиль оснащен мотором 2.4 на 188 л.с. в связке с 6-АКПП. Машина продается за 1 809 900 рублей немалый ценник, однако Camry в «предмаксималке» будет стоить не менее 2 млн рублей, но даже при этом в некоторых моментах будет уступать «корейцу».

Так, объем багажника KIA Optima почти на 20 л больше, чем у «Камри», при чем, багажная дверь корейца с внутренней стороны имеет отличную шумоизоляцию и держится на эстетично выполненных петлях. Кожаный салон корейского седана наделен удобными креслами, а пластиковая отделка не скрипит, потому что мягкая.

О вкусах не спорят, однако блогер также убежден, что внешность KIA Optima выигрышнее, чем у Camry, ведь «кореец» имеет более выверенный дизайн, а хромированные акценты радиаторной решетки, окон, порогов и дверных ручек делают его несколько спортивный экстерьер более изысканным.

Также можно полагать, что комфортом седан Camry уступает KIA Optima, по крайней мере, на заднем ряду. По словам блогера, диван корейской модели имеет очень удобный подлокотник, который в выдвинутом виде располагается строго горизонтально, за счет чего пассажиры могут с удобством использовать его, кладя на него руки. В «Камри» так не получится, потому что в ней подлокотник наклоняется вперед, руки съезжают и из-за этого искривляется спина.