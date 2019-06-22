«Чинятся одним молотком»: ТОП-5 подержанных авто до 150 тыс. рублей назвал эксперт

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Автомобилист решил обозначить несколько машин, покупка которых за такие деньги – достаточно выгодное вложение.

Первое место по версии обзорщика с канала Dizzlike Channel занимает Renault Clio. Данный автомобиль, по словам блогера, примечателен тем, что «убить» его практически невозможно, запас прочности, как для машины за 150 000 рублей, крайне серьёзный, а если удастся найти модель с 1,4-литровым мотором и «механикой», то можно считать, что покупателю повезло максимально: «С таким Клио вы будете счастливы».

Второе место неожиданно достаётся LADA Priora. Речь идёт о «Приорах», выпущенных в конце 90-х годов. Они часто ломаются, кузов гниёт, зато ремонтопригодность – максимальная, как и запас возможностей для разного рода тюнинга, да и при покупке определить, «убитая» машина или нет – очень просто: «Справится даже ребёнок, а чинится всё одним молотком».

«Бронза» рейтинга отходит Peugeot 206, которая в своё время завоевала сердца отечественных автолюбительниц. Яркая внешность, прекрасное лакокрасочное покрытие, дешевизна в обслуживании – отличный выбор для автоледи: «Она прекрасно едет и совершенно не гниёт, да и ремонт очень дешевый».

Ford Focus первой генерации оказался на четвертом месте. Легендарный «американец» не может похвастать беспроблемной эксплуатацией или невероятной надежностью – данные качества были присущи для более поздних поколений «Фокуса», зато при условии правильного обслуживания, старенький Ford Focus за 150 000 рублей не принесёт водителю сильной головной боли и порадует своей динамикой.

Замыкает рейтинг ТОП-5 подержанных авто до 150 тыс. рублей плод американо-корейской «любви» – Chevrolet Lanos и Lacetti кажутся водителю крайне интересными вариантами для тех, кому необходим самый обычный автомобиль для ежедневных поездок: недорогой, ремонтопригодный и комфортный.