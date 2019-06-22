«Мощный, вместительный, комфортный – всё это за 1,3 миллиона»: Чем так хорош Nissan X-Trail 2019 – блогер

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По словам автомобилиста, он до сих пор находится под впечатлением от «японца».

Бывалый путешественник Диял Петровский решил рассказать о том, насколько новый Nissan X-Trail подходит для дальних поездок. Блогер сразу сказал, что первым впечатлением от «японца» было желание переплатить полмиллиона рублей, лишь бы только его купить раньше остальных. Обзорщик объяснил, что стоило ему оказаться внутри автомобиля, как он начал испытывать самую настоящую эйфорию.

В сравнении с Nissan Qashqai, в максимальных комплектациях с «Хитрилой» разница у них составит всего 200 000 рублей, и водитель искренне не понимает, почему кто-либо может предпочесть «Кашкай» такому прекрасному кроссоверу, как Nissan X-Trail. «Икстрейл в полтора раза больше, по шумоизоляции – тише, и ты сидишь уже как на премиальном авто», – разъяснил свою позицию блогер.

Автомобилист даже решил «затестить» внедорожные возможности Nissan X-Trail, проехав в нём по лесу, и японский кроссовер своего водителя не подвёл, заставив его чувствовать себя, будто «в своей машине». Эксперт также высоко оценил обилие различных систем безопасности и помощи при езде, которых ему так не хватало у предыдущего поколения «Хитрилы».

Продолжение... «Лучший кроссовер года?»: Впечатлениями от обновленной Toyota RAV4 поделился эксперт Популярный американский обзорщик остался в восторге от обновленного японского SUV. 2,5-литровый мотор позволяет Nissan X-Trail чувствовать себя комфортно практически в любой среде – от скоростной трассы до такого вот легкого бездорожья, а его «напичканность» электроникой в предтоповой версии и комфорт в салоне кажутся водителю прекрасным вариантом для всех желающих приобрести себе кроссовер не только для семейных поездок, но и для путешествий.

«Он мощный, вместительный, комфортный – и всё это за 1,3 миллиона рублей. Лучше Nissan Qashqai практически по всем параметрам», – объяснил обзорщик, чем же так хорош новый Nissan X-Trail.