«Вместо Креты и Тигуана»: Geely Atlas положительно оценила блогер

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Китайский кроссовер является несомненным прогрессом поднебесного автопрома.

Популярность Geely Atlas постепенно набирает обороты не только в Китае, но и в России. Ведущая канала «Лиса Рулит» на YouTube тщательно осмотрела китайский кроссовер и положительно оценила его.

Сообщается, что за «Атлас» в России придется выложить примерно 1 200 000 рублей, что ниже ценника Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. Таким образом, Geely Atlas вполне может быть достойной альтернативой корейскому и немецкому кроссоверам. «Вместо Креты и Тигуана», - подчеркивает блогер.

Прежде всего эксперт обратила внимание на лакокрасочное покрытие – если ранее на «Атласе» заметны были явные следы коррозии, то теперь кроме «цветения» хромированных элементов кузова и дефектов на пластиковой накладке в задней части ничего не происходит. Еще одним недочетом Geely Atlas блогер назвала негерметичный багажный отсек, пропускающий из-за этого воду и некачественный пластик в багажнике, легко царапающийся.

Под капотом китайского кроссовера разместился 2-литровый «атмосферник», а помимо него предусматриваются 2,4-литровый атмосферный агрегат и 1,8-литроовый турбодвигатель. Эксперт подчеркивает, что реальный «аппетит» «Атласа» составляет 13-14 литров топлива на 100 км, но в паспорте указано, что затраты горючего достигают 11-12 литров. Интересно, что двигатели не доставят никаких неприятностей своим владельцам, но при этом многие автомобилисты пытаются отказаться от гарантии из-за дорогого ТО.

Подвеска на Geely Atlas тоже радует блогера – машину не трясет и не кренит, но а бездорожье автомобиль нельзя будет использовать, так как он обладает небольшим дорожным просветом, который достигает 170 мм. Салон китайского кроссовера тоже порадовал отделкой, несмотря на «сверчки» при езде, но это вполне терпимо.