Suzuki представлена серийная версия внедорожника Jimny Gan

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Обновленный Jimny Gan ранее был презентован в Италии, где и появится на автомобильном рынке в ближайшее время.

Особая версия внедорожника отмечается увеличенным клиренсом, усиленными приводными валами и стальной защитой моторного отсека. Также новый Suzuki Jimny Gan обладает обновленными пружинами и амортизаторами, специальной багажной сеткой на капоте, а также увеличенным дорожным просветом, расширенным на 100 мм. Главной особенностью автомобиля являются внедорожные колеса, оснащенные покрышками BF Goodrich.

Силовые показатели внедорожника остались неизменными: 1,5-литровый двигатель мощностью 102 л.с. Трансмиссия механическая либо автоматическая предлагается на выбор. Помимо этого, автомобиль обладает подключаемым полным приводом и понижающей передачей.

Стоимость представленной новинки пока не уточняется. По предварительным данным, в России Suzuki Jimny Gan поступит в продажу осенью текущего года.