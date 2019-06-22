«Лучший кроссовер года?»: Впечатлениями от обновленной Toyota RAV4 поделился эксперт

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Популярный американский обзорщик остался в восторге от обновленного японского SUV.

По словам блогера с YouTube-канала Raitis Rides, после рестайлинга Toyota RAV4 2019 модельного года стала совершенно иным кроссовером, не таким, к которому все привыкли. Огромный перечень доработок, новые материалы, свежая силовая установка и обилие современных технологий – всё это может предложить своему покупателю «Равчик», но вместе с тем, критики на него вылилось уж слишком много, и водитель считает, что зря.

В своём обзоре блогер рассказал о максимальной комплектации японского кроссовера и объяснил, чем же она так хороша. Под капотом автомобиля расположился 4-цилиндровый 2,5-литровый «атмосферник», выдающий под 203 лошадиных силы, и работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП – данное сочетание, убежден эксперт, делает динамику и управляемость кроссовера одной из лучших в своём классе.

Дизайн передней части Toyota RAV4, который и подвергался самой серьезной критике, автомобилисту кажется очень удачным, в особенности если речь идёт об светодиодной оптике. Радиаторная решетка, по словам автора видео, может смутить водителей, привыкших к классическим формам, но на деле же ничего плохого в ней нет – лишь современные формы сот, выполненные полностью в духе времени.

«Агрессивно, но в меру, и не слишком вычурно, да и ещё и цвет приятный – мне нравится абсолютно всё в её внешности», – защищает экстерьер автомобиля эксперт, называя дизайн Toyota RAV4 по-настоящему уникальным и запоминающимся, чего нельзя было сказать о предыдущих поколениях японского бестселлера. Угловатые формы колесных арок большим 18-дюймовым дискам также подходят, как нельзя кстати, дополняя удачный образ «Равчика».

Единственная претензия к Toyota RAV4 – чересчур «прямоугольная» форма задней оптики, и водителю очень хочется, чтобы в будущем их сделали более округлыми. В целом, от оснащения до динамики, обновленный «Равчик» оставляет у водителя лишь позитивные впечатления: «Он дорогой внутри и скоростной снаружи – до 100 км/ч за 8.1 секунды, и это с учетом, что машина-то явно не гоночная. Лучший кроссовер года? А разве есть другие варианты?».