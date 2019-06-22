«Для тех, кто выше 120 не разгоняется»: Впечатлением от динамики Toyota Corolla 2019 поделился блогер

Сегодня, 03:00

Водителю стало крайне интересно, как себя проявит связка из вариатора и 122-сильного «атмосферника».

Как оказалось, его высоким ожиданиям не суждено было оправдаться на 100%. Японский автомобиль очень понравился водителю внешне, интерьер также оставил приятное впечатление, а вот в плане динамики у блогера с канала «Я рулю» остались вопросы к обновленной Toyota Corolla 2019 года выпуска.

Обзорщик с самого начала был убежден, что Toyota Corolla куда круче более дорогой «сестры» в лице Toyota Camry. «Королла» казалась водителю красивой и сбалансированной, и единственное, что встаёт на пути её популяризации в России – наличие одного-единственного кузова типа седан, в котором, по мнению автомобилиста, «японец» не проявляет себя на максимум своих возможностей.

«Великолепные сиденья с комбо-обивкой, прекрасный дизайн, хорошая эргономика – в целом смотрится она очень здорово. Даже музыка работает лучше хвалёного JBL в Камри!», – делится впечатлениями блогер, уточняя, что в данном автомобиле есть всё самое необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно. Однако его оптимизм продержался не так долго, как того хотелось бы, ведь водителю пришлось перейти от обсуждения интерьера к тест-драйву.

Трогается с места Toyota Corolla прекрасно, вариатор и подвеска настроены едва ли не идеально, вызывая у обзорщика сугубо позитивные эмоции и заставляя в очередной раз упоминать «Камрюху» в невыгодном для неё свете. «Ощущается новообретённая премиальность. Закрой шильдик на руле – покажется, что ты едешь в Лексусе сейчас. Плавность, проглатывание всех неровностей – автомобиль очень хорошо управляется».

Но на высоких скоростях ситуация заметно хуже. Видно, что на скоростных маневрах и обгонах новая Toyota Corolla чувствует себя неуютно, да и в целом, по мнению водителя, стандартного мотора ей не хватает катастрофически: «Очень жаль, что для нашего рынка не предусмотрены мощные моторы. С 122-сильным – Королла становится машиной для тех, кто выше 120 не разгоняется, хотя езда, в любом случае, очень комфортна».