«С порохом в пороховницах»: Назван ТОП-7 до сих пор выпускающихся автомобилей-легенд

Сегодня, 17:06

В рейтинге оказались не только зарубежные машины, но и два отечественных транспортных средства, которые продаются как в России, так и за ее пределами.

Экспертами назван ТОП-7 до сих пор выпускающихся автомобилей-легенд, и на первое место в списке машин «с порохом в пороховницах» поставлен Mercedes Kurzhauber. Он является старейшей моделью немецкого автогиганта, которая остается на конвейере.

Второе место рейтинга занял Peugeot 405, который как «Пежо» уже ушел с рынка, но «переродился» в Iran Khordo. На третьем месте ТОП-7 расположилась легендарная «Нива», которая уже более 40 лет выпускается и «почти не хочет» меняться, но это не мешает ей продаваться в Германии.

Четвертую строчку ТОП-7 заняла не менее легендарная «Буханка». Она стоит на конвейере с 1965 года, продавалась за рубежом, а в минувшем году стало известно, что машина может экспортироваться в Мексику.

На пятом месте ТОП-7 расположился экстравагантный Morgan 4/4. Машина выпускается и модернизируется с 1936 года. На шестом месте рейтинга оказался Nissan Junior/Zapad Z24, появившийся на рынке еще в 1956 году. Замкнули список Hillmannie Hunterze и Toyota Land Cruiser 70. Первая машина стала на конвейер в 1967 году, а вторая – в 1984 году.