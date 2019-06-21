«Засопливил, с кем не бывает»: Как избавиться от протекания масла в Toyota RAV4 – сеть

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Комментаторы объяснили, что нужно делать, если у «японца» начали течь сальники.

Об этом они рассказали в сообществе владельцев Toyota RAV4 «Вконтакте», где один из водителей решил нажаловаться на крайне неприятную ситуацию. Совсем недавно он столкнулся с тем, что ему пришлось менять сальники задних полуосей, которые начали протекать слишком сильно, вызывая серьезный дискомфорт.

После замены Toyota RAV4 и дня толком проехать не успел, как они потекли вновь. Автомобилю прочистили сапун, проверили полуоси, обнаружив там всего лишь небольшой люфт, но причины проблемы выяснить так и не удалось, и водитель рассказал, что за этот год он уже 4 комплекта сальников поменял в надежде, что станет лучше, однако становилось лишь хуже.

«Я вот понять не могу, это нормально или так и должно быть? При этом сальники – оригинал, не китайское барахло», – сокрушается автомобилист. Комментаторы в сети поделились рекомендациями о том, как можно избавиться от протекания масла в Toyota RAV4. В первую очередь, водителю настоятельно посоветовали проверить качество самого масла, поскольку с ним у «Равчика» возникают небольшие нюансы.

«Изначально рекомендуемое масло – сильно вязкое, Тойота даже вносила изменения в рекомендуемую вязкость. Или же тебе просто сальники ставят неправильно!», – теряется в догадках один из водителей. Другой предполагает, что это всё – из-за выработки на полуосях, и протечки возникли из-за того, что при первичной прочистке сапуна просто забыли снять редуктор.

«Главное – лить нужно 75w90, и проблем быть не должно», «Ну засопливил Toyota RAV4, с кем не бывает», – подвели итог комментаторы в сети.