JAC модернизировала компактный кроссовер JAC S3

Сегодня, 16:15

Китайский автопроизводитель опубликовал фото обновленного кроссовера JAC S3, который в скором времени поступит в продажу на местном рынке.

Новинка получила полностью новую переднюю часть кузова с двойной архитектурой. Основные фонари располагаются в нижней части машины, а наверху – ходовые огни и поворотники. Другой облик обрел и задний бампер.

Рассматривая салон кроссовера JAC S3, из нововведений заметен широкоформатный медиа-дисплей диагональю 10,25 дюйма. На смену небольшого люка пришла большая панорамная крыша.

Что касается силовых показателей JAC S3, то разработчики решили оставить их прежними. Предлагается две вариации автомобиля, с 1,5-литровым мотором мощностью 115 л.с., а также 120-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Трансмиссия в кроссовере представляет собой 6-ступенчатую «механику» или вариатор соответственно.

По имеющимся данным, на китайском рынке компактный S3 будет доступен уже в июле этого года. Цена данной модели остается прежней и стартует от 9100 долларов, в зависимости от комплектации авто. О появлении паркетника в России пока ничего не известно.