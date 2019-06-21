«Почти как Toyota, но хватает нюансов»: Стоит ли покупать гибридный Nissan X-Trail с пробегом – эксперт

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Блогер решил объяснить, какие подводные камни могут ожидать покупателя кроссовера с внутреннего рынка Японии.

В обзоре автоледи с YouTube-канала «Север ДВ» речь пошла об Nissan X-Trail 2015 года выпуска. Именно 4 года назад впервые был выпущен гибридный «Хитрила», причём предназначался он именно для рынка Японии. Что интересно, «Икстрейл» для внутреннего рынка выпускался лишь в 5-местном варианте, в то время как стандартный «японец» предлагается как с двумя, так и с тремя рядами сидений.

2,0-литровый, рядный мотор на 147 лошадиных сил, работающий в сочетании с 41-сильным электродвигателем, а также полноценный полный привод – отличная комбинация по мнению девушки, и она убеждена, что в плане динамики гибридный Nissan X-Trail от своего стандартного собрата не особо отличается. Девушке досталась богатая комплектация автомобиля, со светодиодной головной оптикой и партрониками.

Багажник Nissan X-Trail с пробегом отличается прекрасной функциональностью и отличной компоновкой – там же расположена и литий-ионная батарея. На втором ряду пространства для пассажиров предостаточно, автомобилистка заявила даже, что не ожидала такого простора и комфорта, а качество отделочных материалов «Хитрилы» – даже через 4 года активной эксплуатации не вызывает критики.

«Никаких скрипов или царапин, всё целое, не пачкается», – радуется девушка. Что касается того, стоит ли покупать Nissan X-Trail Hybrid с пробегом, то здесь у эксперта осталось двоякое чувство. Мастер, специализирующийся на гибридных силовых установках, заявил, что в целом у «японца» достаточно надежный мотор, по надежности немного не дотягивающий до лучших моделей Toyota, однако у этих кроссоверов часто бывают «непонятки» с тормозами.

Как оказалось, встречаются случаи, когда тормозная система гибридного Nissan X-Trail начинает сбоить, из-за чего водителю приходится изо всех сил вжимать педаль газа в пол, но исправить эту проблему можно, и стоить это будет не очень дорого. «Почти как Toyota, но с тормозами и динамикой хватает нюансов», – резюмировал эксперт.