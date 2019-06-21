«Ловкость рук и никакого мошенничества»: В сети рассказали, как превратить старую LADA Granta в новую

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Обычно для того, чтобы стать владельцем новой обновленной версии автомобиля, нужно пойти в автосалон и приобрести его. Но не в случае с LADA Granta.

Как стало выяснилось, детали обновленной версии LADA Granta без проблем встают на свои штатные места в прошлой модели. Почти все детали от разных модификаций «Гранты» взаимозаменяемы, в связи с чем автолюбителям представлена возможность при необходимости провести модернизацию своей машины собственными руками.

Разбирая подробнее технологию «превращения» более старой версии LADA Granta в новую, водителю необходимо купить весь комплект передней, либо задней части машины. Так, для преображения «передка» нужно приобрести передние крылья, капот в сборе, молдинги, бампер, а также оптику. Оценивается детали примерно в 62 тыс. рублей. Стоит отметить, что перед добавлением новых элементов, необходимо провести их покраску, которая обойдется около 40 тыс. рублей.

Исходя из вышесказанного, прежде чем проверять теорию - «Ловкость рук и никакого мошенничества», необходимо оценить свое материальное положение.

Стоит отметить, что производство LADA Granta началось в 2011 году. Рестайл автомобиля впервые проведен в 2018 году.