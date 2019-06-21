«Отдай 2 миллиона и управляй мечтой»: Так ли хороша Toyota Camry 2019 – эксперт

Сегодня, 15:19

Блогер прямо из автосалона решил поделиться своими впечатлениями от обновленной «Камрюхи».

Для своего канала VsyakoRazno Lite водитель направился в салон Toyota, где планировал осмотреть Camry 2019 года выпуска в комплектации Elegance Safety и выяснить наконец, действительно ли она так хороша, как об этом говорят многие обзорщики в сети, или же японский седан бизнес-класса тотально переоценивают.

Ценник на данную комплектацию составлял 1 872 тысячи рублей, однако это – с учётом скидок. 100 000 рублей выгоды можно получить, если предоставить для Trade-In текущего автомобиля марки Toyota или Lexus, что блогеру показалось крайне достойным предложением. Почти за 2 миллиона, как оказалось, можно приобрести «Камри» с 2,5-литровым мотором на 181 «лошадку» и с автоматической коробкой передач – достаточно удачное сочетание в плане динамики.

Обещанный расход в 8,3 литра на 100 км в смешанном цикле показался автомобилисту довольно приятным показателем. Что касается экстерьера, то здесь блогер отметил в целом приятный внешний вид Toyota Camry. Особо интересной находкой ему показалось своеобразное расположение шильдика японского бренда – он несколько затемнен, что очень удачно оттеняет яркий хром радиаторной решетки.

Штатные диски водителю, напротив, не понравились, но он сразу уточнил, что это – сугубо на любителя. Зато резина – хорошая, хотя «можно было бы и подороже». Наличие фетровых задних подкрылков, неглубокая, удобная ниша перед лобовым стеклом, различные функциональные «фишки» в багажнике и максимально комфортный салон с обилием самых разных полезных опций – Toyota Camry оказалась хороша не только глобально, но и в самых незначительных мелочах.

Подводя итоги своему обзору, водитель однозначно заявил, что Toyota Camry 2019 свои ожидания уж точно оправдывает, и заявленный ценник – очень даже привлекательный для тех, кто хочет получить себе отличный бизнес-седан, но не желает тратить на него слишком уж серьезные деньги: «Отдай 2 миллиона и управляй мечтой».