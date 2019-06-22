«Боевая Гранта»: Состояние LADA Granta с 430 000 км пробега восхитило блогера

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Обзорщик заявил, что даже с таким пробегом автомобиль продолжает успешно работать в такси.

На канале «Простое Мнение» блогер рассказал, что к ним для обзора вновь прибыла LADA Granta. Полтора года назад этот автомобиль, работающий в такси в режиме «нон-стоп», уже приезжал к автору видео, и тогда последний – очень удивился, что машина с 300 000 км пробега смотрится достаточно бодро. Так вышло и на этот раз.

На отметке в 90 000 км пробега у LADA Granta оборвало ремень и погнуло клапана из-за того, что владелец автомобиля решил «поэкспериментировать» и не менял ремень ГРМ на регламентируемых 80 000 км. С тех самых пор машина была практически полностью исправна, не вызывая у владельца серьезной головной боли.

Разве что на 380 000 км водитель решился заменить ремень ГРМ, и ему, под видом нового, попался бракованный агрегат, который лопнул через 20 000 км после замены. «Загнуло клапана, вот в этот момент мы и поняли, что надо менять поршневую», – объясняет таксист, уточняя, что расточку мотора решено было не делать, так как в цилиндрах оставался хон, и ему просто заменили всю поршневую целиком.

Продолжение... «Для тех, кто выше 120 не разгоняется»: Впечатлением от динамики Toyota Corolla 2019 поделился блогер Водителю стало крайне интересно, как себя проявит связка из вариатора и 122-сильного «атмосферника». Последние 380 000 км эта LADA Granta проехала с установленным газобаллонным оборудованием, и водитель утверждает, что слушать критиков в сети и бояться ставить газ на «Гранту» – как минимум глупо, ведь у его машины, с таким-то пробегом, проблем не возникло и вовсе, а их плюсов – одна лишь экономия на топливе чего стоит.

«А не сгнил он потому, что ездит, а не стоит на месте. Ну и в Анапе погода благоприятная для этого, никакой соли или реагентов нет, вот и секрет идеального кузова. Боевая Гранта», – восхищенно резюмировал автор видео.