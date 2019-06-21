Большое сотрудничество: Chevrolet NIVA получит расширенный модельный ряд

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В России планируется развитие проектов в области локализации автопроизводства, реализацией которых займется пять машиностроительных компаний.

Отечественный автопром ждет большое сотрудничество с компаниями «Фольксваген Груп Рус», «GM-АВТОВАЗ», «Автотор», «ПСМА» и АО «Вольво». С этими организациями заключат специнвестконтракты (СПИКи) на развитие их проектов для локализации производства в РФ, о чем информирует Минпромторг. Ожидается, что новые проекты привлекут в экономику страны более 100 млрд рублей частных инвестиций.

По словам главы Дениса Мантурова, главы ведомства, проекты вышеназванных компаний будут наделены стандартным объемом преференций в рамках СПИК с гарантированной неизменностью регуляторной и налоговой нагрузки. Перечисленные организации займутся в РФ выпуском ключевых компонентов для автомобилей (моторы, коробки передач, ЭБУ и тому подобное). Также они займутся научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой.

Известно, что один проект подразумевает углубление локализации уже хорошо известных в РФ машин. Для них наладят выпуск моторов, КПП и ЭБУ. Еще один проект предполагает выпуск в России силовой установки с большим потенциалом для экспорта. В рамках третьего проекта Chevrolet NIVA получит расширенный модельный ряд, однако подробности по этому поводу не разглашаются. АО «Вольво» в свою очередь займется выпуском грузовиков.

К слову, продажи Chevrolet NIVA продолжаются в стране, но падают. Автомобиль требует обновления или смены поколения, однако об этом производитель не спешит что-либо говорить. Машина стоит от 639 000 рублей, а недавно ее дополнили мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем. Она доступна для комплектации ценой от 750 000 рублей.