«Разрушаем мифы?»: Насколько «вечная» и беспроблемная Toyota RAV4 – эксперт

Сегодня, 13:24

Блогер поделился своими впечатлениями от эксплуатации 8-летнего «Равчика».

Популярный обзорщик с канала Dizzlike Channel решил попробовать разрушить миф о том, что Toyota RAV4 практически не ломается. Для этого он рассказал о своём «японце» 2011 года выпуска, предоставив его на обзор со всеми последними заказ-нарядами на ремонт и техническое обслуживание.

По мнению водителя, главный плюс Toyota RAV4 заключается в том, что она крайне ремонтопригодная, благодаря чему автомобилист может проходить обслуживание даже на сервисах бренда Renault. «Потому что это же Toyota, в ней кто угодно разберется», – объясняет блогер.

За 8 лет у кроссовера пришлось менять аккумулятор по гарантии. После 5 заездов к дилеру, в ходе которых водителя убеждали, что всё с батареей в порядке, он уже начал скандалить, поскольку измерительный прибор «официалов» якобы показывал, что никаких проблем с машиной и нет вовсе: «Долго спорили, но кое как поменяли».

Также у этой Toyota RAV4 сломались задние амортизаторы, которые попросту «вытекли», причём менять их водитель советует именно на сервисе Renault, поскольку там всё это делается гораздо проще и быстрее, чем у официальных дилеров японского автогиганта. В остальном же, по словам водителя, особых проблем с кроссовером у него и не возникало, разве что резину приходилось менять.

«Используется в сельскохозяйственных нуждах – за грибами там съездить, песок перевезти и всё такое. Разрушаем мифы? Ну нет, она всё-таки вечная и достаточно беспроблемная», – закончил блогер свой обзор.