Китайский Mercedes E-Class: В сеть «утекла» информация о новом седане Baojun RC-6

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Что примечательно, в очередной раз источником утечки стали китайские сертификационные органы.

Ранее у них уже случались крупные «сливы» готовящихся новинок, и на этот раз пострадал бренд Baojun – в сети «утекла» информация не только о новом седане с рабочим названием CN220C, но и подробности о готовящемся кроссовере Baojun RM-5. Оба автомобиля собирается на одной модульной «тележке» R, дебютантом которой довелось стать другому кроссоверу марки – Baojun RS-5.

Вероятнее всего, первым свет увидит серийный седан Baojun RC-6 – именно такой шильдик можно увидеть на опубликованных снимках. Судя по габаритам модели, производитель из Поднебесной решил собирать китайский Mercedes E-Class: 4 925х1 880х1 580 мм, при том, что расстояние между осями у седана меньше – всего 2 800 миллиметров.

Под капотом Baojun RC-6 расположится бензиновый турбомотор на 1,5 литра, выдающий 147 «лошадок», в качестве трансмиссии выступит механическая коробка передач. Привод – безальтернативно передний. Стоит добавить, что данная силовая установка будет предусмотрена и для кроссовера Baojun RM-5.