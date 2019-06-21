Что ждет каждого «веставода»: Почему «умирает» гофра LADA Vesta, рассказал эксперт

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Специалист поведал об устранении очередного «косяка» компании «АвтоВАЗ», который может быть как в седане, так и в универсале.

На YouTube-канале Lada Club BY появился ролик, в котором эксперт рассказал, почему «умирает» гофра LADA Vesta, и что ждет каждого «веставода». По словам специалиста, гофра глушителя рвется, прогорает, издает неприятные звуки. Кроме того, не всегда можно заменить ее по гарантии, так как «официалам» нужно видеть внешние повреждения, а гофра, как правило, рвется изнутри.

Эксперт пояснил, что гофра LADA Vesta слишком короткая, а потому, она уязвимее к постоянному механическому воздействию. Чтобы продлить срок службы гофры, специалист предлагает делать ее длиннее на 5 сантиметров, что уменьшит ее «чувствительность» к выгибаниям. Кроме того, удлинение позволяет сделать работу гофры мягче и тише. Однако, такая доработка является только частью комплексного решения проблемы.

Главной причиной неприятностей с гофрой в LADA Vesta эксперт назвал чрезмерную мягкость нижней подушки двигателя. Она дает большой свободный ход мотора, и его колебания создают нагрузку на гофру, поэтому в первую очередь нужно установить на машину более жесткую подушку от Vesta Sport, или же доработать «родную» подушку, подогнув ее корпус для того, чтобы сделать ее жестче.

Автор предупредил, что детали Vesta Sport сейчас не продаются, а если бы они и продавались, то они – дороже. Поэтому он предлагает переделку «родной» подушки двигателя, однако отметил, что, если сделать ее слишком жесткой, это чревато появлением вибраций в машине. А потому блогер рекомендует для доработки подушки обращаться к знающим мастерам.

Эксперт подчеркнул, что если только удлинить гофру в LADA Vesta, а подушку двигателя оставить нетронутой, то гофра все равно будет рваться достаточно быстро. Также блогер отметил, что при замене гофры не следует экономить, и лучше купить сразу хорошую деталь. Кроме того, для замены гофры обязательно нужно снимать глушитель. Эксперт пояснил, что некоторые горе-мастера этого не делают, что значительно бьет по качеству их работы.