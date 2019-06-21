«Полбуханки хлеба возить?»: Пикап на базе Daewoo Matiz высмеяли в сети

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Легендарную малолитражку превратили в миниатюрный грузовичок, при чем, тюнинг сделан достаточно аккуратно, однако публика этого не оценила.

Накануне в одном из тематических сообществ во «ВКонтакте» появились фотографии маленького желтого пикапа, основой для которого послужил хэтчбек Daewoo Matiz. Судя по снимкам, автомобиль лишился задних дверей, а на месте заднего ряда обустроена грузовая платформа.

Автомобиль получил желтый кузов, что добавляет ему яркости. Машина также получила литые колесные диски, низкопрофильную резину, черные рейлинги на крышу и наружные зеркала, черную крышу, черные накладки на бамперы, тюнинговые фары и задние фонари.

Контраст желтого кузова и черных элементов экстерьера придает автомобилю некой спортивности, да и в целом он выглядит вполне презентабельно – доработки сделаны качественно, что видно даже по фото. Однако пикап на базе Daewoo Matiz высмеяли в сети.

Многие пользователи интернета не оценили стараний умельцев, и выразили непонимание такого тюнинга. «Зачем?», «полбуханки хлеба возить?», «еще хуже стало», «пожарным всё равно с какой консервы пострадавших вырезать», «за кошачьим кормом ездить», – пишут пользователи.

Так или иначе, нашлись и более лояльные зрители, которые отметили, что им понравился тюнинг, ведь с ним автомобиль стал привлекательнее. А один из пользователей написал, вероятно, самый правильный комментарий: «Если кто-то это сделал, значит это ему было нужно».

Напомним, Daewoo Matiz представляет собой малолитражный ситикар, разработанный и изначально выпускавшийся южнокорейским подразделением General Motors (Daewoo). Позже лицензионная сборка машины была налажена на других заводах.

Интересный факт: дизайн модели Matiz разрабатывался для марки FIAT, однако итальянцы забраковали его, а в Daewoo Motors не побрезговали таким проектом и купили его, с чем не прогадали – машина в свое время была достаточно популярной, и до сих пор продается на «вторичке».