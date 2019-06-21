«Кто больше?»: Вместимость Hyundai Creta и LADA Vesta SW сравнил эксперт

Сегодня, 08:09

Блогеру захотелось выяснить, какой из автомобилей более пригоден для дальних поездок.

Для начала, на своём YouTube-канале «Под Капот» водитель объяснил, ради чего решил провести сравнение достаточно разных автомобилей. Hyundai Creta и LADA Vesta SW кажутся ему одними из самых семейных машин на рынке, потому определить их реальную вместимость салона и багажника показалось эксперту достаточно логичной идеей.

Несмотря на то, что у LADA Vesta SW кузов несколько компактнее, чем у корейского конкурента, водитель уточнил, что салон в целом у Hyundai Creta выглядит менее просторным. Всему виной – слишком большой моторный отсек «корейца», в котором свободного места так много, что блогер даже пошутил о том, что сюда спокойно можно ставить двигатель на 2,4 литра, и ещё даже место останется.

Чтобы наглядно это продемонстрировать, автомобилист даже воспользовался рулеткой – геометрические размеры салона LADA Vesta SW, что в длину, что в ширину, оказались на несколько сантиметров больше, чем у Hyundai Creta. Багажное отделение «Весты», по мнению обзорщика, также смотрится предпочтительнее, благодаря более удачной компоновке.

«В Крету вы холодильник не засунете, а сюда – войдет!», – убежден водитель. Единственное, в чем Hyundai Creta выигрывает у LADA Vesta SW – возможность сложить задний ряд сидений в ровный пол без дополнительных приспособлений. У «Весты» с этим беда, поскольку необходимо докупать опциональный фальшпол, чтобы превратить багажное отделение автомобиля в полноценное спальное место в дальних поездках.

При этом ценники у LADA Vesta SW и Hyundai Creta кардинально различаются. Эксперт объяснил, что достойную комплектацию отечественного универсала он может купить за 760 000 рублей, в то время как корейский кроссовер ему обойдется в 1 016 000: «Кто больше? Конечно Веста. И дешевле на 250 000, а комплектация – круче!».