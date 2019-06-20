«Это не колхоз, это уже стиль»: «Злой» Daewoo Matiz привлёк автолюбителей в сети

Сегодня, 18:24

В стоке миниатюрный «Матиз» обладает добродушной «мордой», поэтому интернет-пользователи оценили идею превратить авто в злого монстра.

Автолюбители в сообществе «ВКолхозе» обсудили фотографии Daewoo Matiz с брутальным передним бампером и нависшим над фарами капотом, из-за чего автомобиль кажется «злым». При этом машина получила ламбо-двери.

Не забыл владелец нестандартного авто «поколдовать» и над задним бампером, но в целом на снимках автомобиль выглядит незаконченным. В сети оценили, что владелец взялся тюнинговать именно Daewoo Matiz, так как прокачивать «Жигули» или «японцев» уже не интересно.

«Ну, задумка, кстати, ничего такая», «Уже не колхоз, но ещё не проект», «Люто выглядит», «Это не колхоз, это уже стиль», – согласились комментаторы.

Любопытно, что нашёлся автолюбитель, который вспомнил эту машину. Он отметил, что так «Матиз» выглядел около пяти лет назад и поделился фотографиями, сделанными около двух месяцев назад. Сегодня у Daewoo Matiz зелёный окрас и переделанный передний бампер, который украсили клыки.

Дорабатывать машину, которая изначально принадлежала его родителям, нынешний владелец взялся ещё в 16-летнем возрасте после того, как она побывала в ДТП. Однако проект затянулся на долгие годы.