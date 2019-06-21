«ВАЗовцев гнать палками»: Какое супербюджетное авто выбрать за $3500 – сеть

Сегодня, 03:00

Автолюбители попытались разобраться в сети, какой автомобиль лучше купить, если бюджет совсем небольшой, а нужно ездить на дачу по трассе, где все гоняют не меньше 100 км/ч.

На одном из автомобильных форумов пользователем был задан вопрос о том, какое супербюджетное авто стоит выбрать за $3500. По его словам, в голову ему пришли только Daewoo Matiz либо Chery QQ 2011-2013 года выпуска с пробегом до 100 тысяч км, либо же Daewoo Lanos, Sens или Nexia 2006-2008 года с тем же пробегом. Однако на «Матизе» «страшно ехать по трассе», а «Ланос», скорее всего, придется постоянно чинить. «Что является меньшим злом?» – задался вопросом автор.

Большинство участников обсуждения посоветовали ему приобрести Daewoo Lanos из-за неприхотливого обслуживания, дешевых запчастей и их доступности. Однако один комментатор написал, что найти «живой» Ланос до 100 000 км пробега – это что-то из области фантастики: «Их разгребают таксисты сразу же».

Кто-то из форумчан заявил, что его «принципиально воротит от Ланоса», и предложил автору купить что-то вроде Ford Focus, Volkswagen Polo или Golf: «Там хоть головой думали, когда делали», – отметил он. Другой ему ответил, что Daewoo Lanos – нормальное авто. «Вот ВАЗовцев гнать палками», – шутливо добавил он.

Daewoo Matiz не поддержал никто. «Я так купил маме Матиз… Поэтому Ланос, Ланос и еще раз Ланос», «Матиз – зло», «Матиз откинуть в принципе, ничего хорошего там нет», – пишут комментаторы.